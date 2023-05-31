Популярна українська співачка Оля Полякова висловилася у бік хейтерів, які висміюють її життя.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше зізналася, що нарешті відмовилася від російських пісень у своїй творчості, висловилася в Інстаграмі після критики. Як відомо, артистка відправила дітей навчатися за кордон, а сама повернулася жити назад до Києва.

«Страшне, це коли твій син на сході, а базікати та вивозити своїх дітей за кордон – це якось…» - написала одна із жінок у бік Полякової.

На що сама Ольга відреагувала різко, виправдовуючи своє рішення відправити дітей подалі з країни: «Чому деякі українці злі, тупі та нелюдські? Моїх дітей не шкода у підвалі, а своїх шкода?

Усіх українських дітей треба зберегти від бомб і від таких дурниць, як ти! А сама, до речі, сидить у Англії!» – написала Полякова, влаштувавши скандал.

Раніше Полякова заявила, що повністю цурається використання російської мови і не збирається виконувати російськомовні пісні.

Полякова зазначила, що вона та її однодумці прагнуть стати справжніми українцями, і вона приєднується до цього прагнення. Російська мова більше не буде присутня в її спілкуванні та творчості. Співачка наголосила, що це рішення є остаточним і вона впевнено заявляє, що ніколи більше не співатиме російською мовою.

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