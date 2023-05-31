Український реп-виконавець і продюсер Потап, який довгий час не повертався до України, продовжує отримувати безліч критики через свою поведінку. З артистом розірвали зв'язок багато колег, а свою дружину зі святами Потап вітав дистанційно.

Свою поведінку артист виправдовував тим, що нібито корисніше за кордоном, тому рідко буває вдома. При цьому, на відміну від колег, Потап також не повертався жити до Києва і розповідати про це, як це зробила його дружина Каменських.

У своєму фотоблозі цього разу Потап оголосив про своє перебування в Києві і не прогаяв можливості показати патріотичні шкарпетки. У соціальних мережах продюсер похвалився цим подарунком.

Крім того, продюсер вирушив до Києва, де також поділився яскравими фотографіями.

Зазначимо, у мережі ж публіка продовжує обурюватися, а сам артист показує лише архівні кадри та старі фото Каменських, які часто зроблено ще до вторгнення окупантів.

"Дуже кльові! Зі святом!; Брюс Вілліс та Демі Мур...; Потап та Настя ніколи не говорять у побуті українською, до чого тоді ці пости. Невже не можна називати речі своїми іменами; Пише *уй знає з куди; Ну слава Богу, тому що я думала ви розійшлися; А нових кадрів немає? – написали Потапу.

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