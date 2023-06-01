Со еще одной страшной новости началось в Украине лето.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на спасателей, вечером 31 мая к ним поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем в селе Кошаринцы Бершадской территориальной громады Гайсинского района на реке Южный Буг.

Как выяснилось, во время отдыха на водоеме трое детей 2014 г.р., 2011 г.р. и 2012 г.р. переходили реку Южный Буг, где глубина достигает около двух метров. Течение сбило детей с ног и понесло

«Услышав крики мальчиков, им на помощь бросились двое несовершеннолетних 2009 года рождения. Детям удалось вытащить из реки и спасти 8-летнего мальчика. Второй, 11-летний, смог выбраться из бурного потока самостоятельно. К сожалению, третий мальчик, которому было 11 лет, исчез под водой», - рассказали спасатели трагедии.

До позднего вечера 31 мая спасатели не прекращали поисковые работы и продолжили их на рассвете 1 июня.

В шесть часов утра тело ребенка обнаружили на расстоянии 20 метров от берега на глубине 1,7 м.

«Отдых детей у воды без присмотра часто приводит к трагическим последствиям. Водоемы – это не место для игр малышей, если рядом нет взрослых!», - отмечают спасатели, обращаясь к взрослым.

Напомним, минувшей ночью российская ракета в Киеве убила 9-летнего ребенка.

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