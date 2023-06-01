Многократная участница и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева подборку семейных кадров и постаралась привлечь внимание к актуальной проблеме. Первого июня уже традиционно отмечается День защиты и прав детей.

«Сегодня день защиты детей. А этой ночью не стало двух детишек из-за этих отвратительных свинособок! Хотя есть вопросы ко многим укрытиям в Киеве, которые просто закрыты или не отвечают вообще условиям пребывания и защиты наших людей.

Наша власть во время войны должна заниматься этим вопросом в первую очередь, потому что в стране идет война, потому что каждый день гибнут люди. Конечно, хочется верить в то, что есть справедливость в этом мире и добро победит зло, но к сожалению, это не вернет уже тех ангелочков, погибших от агрессии параши!

Берегите себя, своих близких. Уже чуть-чуть сдают нервы от всего этого ужаса» - призналась Гвоздева.

Она рассказала, как и сама с ребенком бежала в укрытие после ночного обстрела:

«Сегодня мы бежали с ребенком в укрытие и в этот момент я думала, Боже Слава Богу мой сынишка у бабушки, потому что если мы умрем, хоть один ребенок останется с родными. Это просто жесть.

Сегодня есть одно желание, чтобы все те соседские дети и родители почувствовали всю нашу боль и потери так же, как и мы! Ненавижу их. И нет там нормальных людей, потому что все они привели к такому хаосу в их стране и все равно виноваты за действия параши» - на эмоциях заявила Гвоздева.

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