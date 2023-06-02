Известная телеведущая Катя Осадчая выразила свою эмоциональную реакцию на атаку по Киеву. В ночь на 1 июня Россия совершила очередное нападение на украинскую столицу, в результате которого погиб один ребенок и две женщины.
Осадчая подчеркнула, что трагедия в Киеве произошла в День защиты детей. Ведущая выразила свои сомнения в существовании справедливости в мире.
Также телеведущая опубликовала фотографию со своими детьми. Она отметила, что ей сложно выразить всю боль и печаль, которые она испытывает. Осадчая призналась, что не знает, какими словами можно утешить родителей, потерявших своих детей из-за действий России.
«Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из-за одного взбешенного деда…. Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает.
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Страшная статистика - за 16 месяцев полномасштабной войны погиб 484 ребенка . Я не знаю, каких слов подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует Я не знаю, как выразить свою боль и сожаление, ведь таких слов не существует» - пишет ведущая.
«Маленькие ангелочки, наверное этот мир вас не заслужил…; Дети погибают не из-за одного бешеного деда, а из-за 140 миллионов бешеных россиян; Каждое поколение украинцев страдает от россиян, не путин, а россия враг Украины, не один бешеный дед - причина, а россияне» - пишут в сети.
Также Катя Осадчая прокомментировала причастность Ани Лорак к атаке беспилотников по Москве. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Фонд возмездия Ани Лорак, если это не фото-фейк, то это смешно.. но… (На фото дрон сбит сегодня под москвой). Новая война и информационные баталии. Варианты зачем и кому это нужно".
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