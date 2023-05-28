В этот раз на своей странице в Instagram Катя Осадчая поделилась интересными воспоминаниями об украинской столице.

"В детстве именно в День Киева впервые ощущались первые дыхания лета и предстоящих каникул. В это праздничное воскресенье мы садились с родителями на 18 троллейбус и ехали на Андреевский, на вернисаж художников, что было отдельным праздником в празднике", - вспоминает Екатерина Осадчая.

Ведущая также перечислила ряд наиболее значимых для нее мест в Киеве.

"Владимирская горка, каток льдинка под аркой, где я так и не стала фигуристкой :) мороженое в металлических креманках у пассажа, птичий рынок на Куреневке, где был куплен лучший друг детства – рыжий кот Макс :) ​​А еще – министерские озера, центральный пляж и Гидропарк (да, я купаюсь в Днепре с детства :) церковь на Мостицкой и нереально длинная дорога с остановки троллейбуса домой, которую нужно было преодолеть, сидя у папы на плечах", — пишет Катя Осадчая.

Катя Осадча добавила, что когда ее спрашивают об Украине, ее рассказ всегда начинается с родного города.

"Мне невыносимо больно, когда разрушают достопримечательности, когда небрежно относятся к старым зданиям и сознательно их сносят. Всем сердцем ненавижу людей к этому причастных. И романтично верю, что все равно добро победит и Киев будет таким, каким я его помню в детстве ❤️", - подчеркнула Екатерина Осадчая.

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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

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