Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая раньше была ведущей светской хроники, а во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, чатсо радует свою аудиторию новостями и яркими фото на станице в Instagram. Так, в этот раз Катя Осадчая поделилась очаровательными жизнерадостными фото и обратилась к украинцам с важными словами.

Как видно, на новых фотографиях Катя Осадчая запечатлена в поле цветущего рапса, она выглядит веселой и вдохновленной. Перед камерой телезвезда появилась в стильном образе – на ней джинсы, белая футболка и необычный желтый пиджак в белую летку. Ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к публикации Катя Осадчая рассказала, что главное задание, которое ставят перед собой оккупанты, это запугать и довести до отчаянья украинцев, поэтому они участили атаки на Киев и другие украинские города.

"Сдаться? Отчаяться? Устать? Сломаться? Одной из причин таких адских обстрелов называют именно психологическое давление. Но болота же по себе меряют. Украинцы пытаются всеми силами жить свою жизнь, планировать, помогать, работать, видеться с родными и друзьями, целовать детей и верить в ВСУ и ПВО. Спасибо Героям за нашу жизнь. Х…р вам, а не отчаявшиеся украинцы. Героям слава!", - жизнеутверждающе написала Катя Осадчая.

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