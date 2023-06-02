На своей странице в Instagram звезда шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф поселилась в столице Австрии, уже больше недели как вернулась в Вену из Киева, но только сейчас смогла описать свои впечатления о поездке в родной город впервые за год.

"Находясь с сыном за границей, живя в двух реальностях с начала войны, мозг очень устал. Может поэтому, приехав в Украину первые несколько дней я находилась в немом шоке и не могла ни с кем общаться. Я просто очень много ходила по улицам Киева и вдыхала родной воздух. Сразу после моего приезда начались ракетные удары, которых не было до этого долгое время, и которые все еще продолжаются. Это вызвало тревогу, но не страх и панику, что меня удивило. Как и дрон, сбитый в центре на моих глазах", – пишет Алена Шоптенко.

Елена Шоптенко призналась, что долго не могла понять, что с ней не так, и нашла ответ на этот вопрос только сейчас: на ее состояние оказали большое влияние люди, с которыми она встречалась в Киеве и вообще украинцы.

"Я почувствовала от людей тепло, вежливость, целеустремленность, поддержку, ощутимую внутреннюю силу и жажду жизни и развития, несмотря ни на что. Этот отчеканенный стальной стержень, у каждого, кого я встречала вселял в меня чувство покоя и безопасности, в стране, в которой до сих пор опасно. Вот как интересно.

Правда, что все проекты, организации и целые города – это прежде всего люди. Конечно, они бывают разными, но именно люди - это двигатель всего. И дома со своими украинцами такие ощущения, как на фото. Наполненная этой силой пошла бороться дальше на культурном фронте", - подчеркнула Елена Шоптенко из "Танці з зірками".

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