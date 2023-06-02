Скандальная певица Ани Лорак оказалась в центре скандала после своего непростительного поступка в день, когда Киев был обстрелян баллистическими ракетами российских оккупантов, и взрослые, и дети погибли в результате этой атаки.
В своем профиле в Instagram Лорак заявила о необходимости оказания помощи детям и призвала жертвовать средства в соответствующий благотворительный фонд. Однако, весьма провокационно, Лорак собирает деньги на помощь именно российским детям, в то время как украинские дети страдают от ракетных атак, осуществляемых российскими оккупантами.
«Дети - наше будущее. Я всегда оказывала и буду оказывать помощь детям, потому что каждый из них заслуживает нашего внимания и заботы. Только через любовь и сострадание мы можем сделать мир лучше» - цинично заявила Лорак.
Примечательно, что фонд, на который Лорак призывает пожертвовать деньги, подозрительным образом занимается пропагандой. Организация якобы помогает детям, пострадавшим от военных действий на Донбассе.
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Однако, она необоснованно обвиняет Украину в конфликте, несмотря на то, что россия на самом деле вторглась на территорию независимой страны, оккупировала ее города и населенные пункты.
Ранее Хименес-Бравопосле атаки дронов на Москву подшутил над Ани Лорак.
На кадрах можно увидеть, что Эктор показывает, как Ани Лорак не поддерживает Украину, а после этого упавший беспилотник, на котором видно ее имя.
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