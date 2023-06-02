Скандальная певица Ани Лорак оказалась в центре скандала после своего непростительного поступка в день, когда Киев был обстрелян баллистическими ракетами российских оккупантов, и взрослые, и дети погибли в результате этой атаки.

В своем профиле в Instagram Лорак заявила о необходимости оказания помощи детям и призвала жертвовать средства в соответствующий благотворительный фонд. Однако, весьма провокационно, Лорак собирает деньги на помощь именно российским детям, в то время как украинские дети страдают от ракетных атак, осуществляемых российскими оккупантами.

«Дети - наше будущее. Я всегда оказывала и буду оказывать помощь детям, потому что каждый из них заслуживает нашего внимания и заботы. Только через любовь и сострадание мы можем сделать мир лучше» - цинично заявила Лорак.

Примечательно, что фонд, на который Лорак призывает пожертвовать деньги, подозрительным образом занимается пропагандой. Организация якобы помогает детям, пострадавшим от военных действий на Донбассе.

Однако, она необоснованно обвиняет Украину в конфликте, несмотря на то, что россия на самом деле вторглась на территорию независимой страны, оккупировала ее города и населенные пункты.

Ранее Хименес-Бравопосле атаки дронов на Москву подшутил над Ани Лорак.

На кадрах можно увидеть, что Эктор показывает, как Ани Лорак не поддерживает Украину, а после этого упавший беспилотник, на котором видно ее имя.

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