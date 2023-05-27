Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил певицу Ани Лорак званием "чмоня недели".

"Я давно не вспоминал об этой российской артистке, но она не перестает удивлять. "Голубь мира" снова высоко взлетел на очередном зашкваре. На днях Лорак объявила о благотворительном сборе к Международному дню защиты детей. Подружка киркошки и лазарюшки решила поддержать российский фонд, который якобы заботится о домах и интернатах и ​​детях, которые пострадали от военных действий на Донбассе из-за украинских снарядов. Нет, друзья, вам не послышалось. Ани Лорак действительно публично поддержала тезис российской пропаганды о 8 лет бомбили Донбасс", — рассказал Слава Демин.

Слава Демин также отметил, что Ани Лорак не забыла напомнить о своем несчастном детстве.

"Она в который раз рассказала, как тяжело было ей, как тяжело проходило ее детство в школе-интернате, а дальше цинично добавила, что мечтает, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Далее цитирую: "Давайте поможем детям, которым нужна наша поддержка". То есть о российских детях Лорак волнуется, а на маленьких украинцев, ежедневно страдающих от российского террора, в принципе, плевать. Хотя что можно ожидать от человека, который называет войну в родном государстве "случилось что случилоь" и рассказывает, что кто-то ее выжил из родной страны", - добавил Слава Демин.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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