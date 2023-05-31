Катя Осадчая прокомментировала причастность Ани Лорак к атаке беспилотников по Москве. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Фонд возмездия Ани Лорак, если это не фото-фейк, то это смешно.. но… (На фото дрон сбит сегодня под москвой). Новая война и информационные баталии. Варианты зачем и кому это нужно:
1. «улучшить» жизнь изменнице на чужбине :)
2. отбелить изменницу в глазах украинцев, кто-то да поведет.
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Свои личные выводы об украинских артистах предателей все сделать давно, но как показывает практика можно и в ситуации измены переобуваться и убеждать людей в обратном. Поэтому – будьте бдительны в потреблении информации. Береги себя, близкий, верим в ВСУ и ПВО", - написала Осадчая в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ждем от Повалий!",
"Вадим Абрамов тоже хорошо пляшет на российском телевидении",
"Это не отбеливание, это спасибо предательнице",
"Я вообще думаю, что этот дрон и надпись выпустили сами россияне. По надписи все ясно. Чтобы оправдать себя почему они бьют по нам трижды в сутки",
"Да она же наш агент под прикрытием в россии, в Будановом отделе числится".
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