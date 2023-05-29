Алан Бадоев еще несколько лет назад был одним из немногих, кто защищал запроданку Ани Лорак, мол, в политике она слаба, но якобы проставляла нашу страну благодаря своим песням. В новом интервью Рамине Эсхакзай Алан Бадоев забрал свои слова назад и рассказал, что теперь думает о певице, записав к ней обращение.

"Ани, вот ты же... Я, конечно, себе так думаю, что ты можешь посмотреть это интервью. Я не знаю, кто там твои друзья... Вот кто твои друзья, которые возле тебя, их надо поубивать, потому что они что-то не то говорят и, наверное, что-то уже в тебе так изменилось... Что там в голове? Вот скажи мне, пожалуйста, почему ты не понимаешь, что это твоя страна. Да, сейчас уже, может, она и не твоя, потому что ты не оправдала ни возможности, которые тебе предоставлялись, к сожалению, не оправдала ничего человеческого в себе", - обратился Алан Бадоев к Ани Лорак.

Алан Бадоев признался, что не понимает украинцев, которые не высказали свою позицию по поводу войны.

"Если честно, я просто в шоке от того, что не почувствовали люди, что нужно прямо сейчас, не для того, чтобы оправдываться, не для того, чтобы поймать хайп исповеди (это было сразу видно, кто это делал для того, чтобы съехали из них), а для того, чтобы помочь. Если твой зов в это время сказать: "Стоп, я не понимаю. Начинается война, это все неправильно, это все не то, что должно происходить". Потому что ты хочешь, чтобы оно остановилось, ты желаешь помочь своему народу, ты желаешь изменить ту ужасную ситуацию, которая произошла. Что тебе может мешать для этого: деньги, дом, вилла?", - добавил Алан Бадоев.

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Напомним, запроданка Ани Лорак представила новую видеоработу и нарвалась на критику: "Не сравнить с клипами Бадоева".

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