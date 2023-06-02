Известный хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар, который в рядах ВСУ защищает Украину от оккупантов, оказался в больнице.

Дмитрий Дикусар, украинский хореограф и участник проекта "Танцы со звездами", который также служит в составе Вооруженных Сил Украины, оказался в госпитале. Об этом мало кто знал, ведь и близкий друг Дикусара узнал об этом не сразу. Об этом сообщил коллега по танцам Дмитрия – Женя Кот.

В программе "Слава+" Кот рассказал, что они поддерживают связь и часто общаются. По словам Евгения, недавно Дмитрий провел некоторое время в больнице и он объяснил причину:

«Общаемся, мы переписываемся. Недавно я написал ему, как у него дела спрашивал. Оказалось, что он был в больнице. У него была очень серьезная ангина, и он пролежал на больничном.» - рассказал Евгений Кот.

Хореограф также поделился, что он часто спрашивает у Дмитрия, как он себя чувствует и нуждается ли он в чем-то на передовой. Евгений вспомнил и то, что Дмитрий ранее признавался, что ему страшно на фронте, особенно в начале своей службы.

Спрашивал, как у других дела тоже. Дмитрий сказал, это очень пугает. Большинство парней, с которыми он пришел на фронт, уже нет с нами.

Ранее мы писали, Дмитрий Дикусар, танцор, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, впервые с середины октября сделал публикацию на своей странице в Instagram.

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