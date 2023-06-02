Дмитрий Дикусар, украинский хореограф и участник проекта "Танцы со звездами", который также служит в составе Вооруженных Сил Украины, оказался в госпитале. Об этом мало кто знал, ведь и близкий друг Дикусара узнал об этом не сразу. Об этом сообщил коллега по танцам Дмитрия – Женя Кот.
В программе "Слава+" Кот рассказал, что они поддерживают связь и часто общаются. По словам Евгения, недавно Дмитрий провел некоторое время в больнице и он объяснил причину:
«Общаемся, мы переписываемся. Недавно я написал ему, как у него дела спрашивал. Оказалось, что он был в больнице. У него была очень серьезная ангина, и он пролежал на больничном.» - рассказал Евгений Кот.
Хореограф также поделился, что он часто спрашивает у Дмитрия, как он себя чувствует и нуждается ли он в чем-то на передовой. Евгений вспомнил и то, что Дмитрий ранее признавался, что ему страшно на фронте, особенно в начале своей службы.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Россияне пошли на новую подлость, Залужный сообщил подробности: "Заходили с северного направления, атакуя…"
Новая атака врага повлекла за собой большую беду: "Возник пожар в…"
Будет, как в Херсоне: тысячам оккупантам могут дать сбежать из Крыма
Атака по Киеву в День защиты детей: люди несут цветы и игрушки к месту трагедии, фото
Спрашивал, как у других дела тоже. Дмитрий сказал, это очень пугает. Большинство парней, с которыми он пришел на фронт, уже нет с нами.
Ранее мы писали, Дмитрий Дикусар, танцор, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, впервые с середины октября сделал публикацию на своей странице в Instagram.
Последние новости Украины:
Напомним, "Этот город испытывал меня": Демин, который не общается с матерью, рассказал, как покорял Киев.
Как сообщала Politeka, "Карп – топ": Астафьева показала майский улов, Клопотенко и Никитюк заценили.
Также Politeka писала, что "Как я соскучилась": звезда "1+1" Витвицкая в "не эфирных" образах показала любимые места в Киеве.