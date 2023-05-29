Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала незвичайні фото, на яких показала свій травневий "вайб".

Так, у першій частині посту Даша Астаф'єва показала результати улюбленого хобі – вражаючий улов. Раніше артиста не раз розповідала в інтерв'ю, що обожнює рибалку, і судячи з улову, добре в ній розуміється. На кадрах Дашу Астаф'єву знято з величезним коропом, якого сама спіймала.

У другій частині посту співачка поділилася, як ховається під час повітряних тривог, які у травні звучать чи не щоночі. На знімках Даша Астаф'єва дотримується правил "двох стін". Вона влаштувала собі затишне місце у коридорі, куди принесла подушки та ковдри для зручності, схоже, там вона й спить.

У підписі до публікації Даша Астаф'єва написала: "ТТравневе. Київ - чудове місто. Найкращих людей я зустріла тут. Знайшла все те, чого не вистачало, щоб зрозуміти себе, прийняти і полюбити. Дякую".

Українці не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, також відреагували на фото зіркові колеги артистки. Так, телеведуча Леся Нікітюк написала: "Клас", а знаменитий "Майстер Шеф" Євген Клопотенко оцінив улов словами: "Короп – топ".

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