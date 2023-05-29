Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Соломія Вітвіцька, яка з початку війни залишається в Україні та продовжує вести новини, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Соломія Вітвицька виклала чарівні кадри з прогулянок та розповіла про улюблені локації у Києві.

Так, на нових знімках можна побачити, як виглядає Соломія Вітвицька у звичайному житті, а не так, як українці звикли бачити її по телевізору. На кадрах вона знята на прогулянках Києвом у своїх улюблених місцях. Тут вона у стильних сукнях, кедах та капелюшках.

У підписі до публікації Соломія Вітвицька розповіла про Київ та свої улюблені локації у столиці: "Київ — моє місто! Воно найкомфортніше для життя. Найкрасивіше, з неймовірними краєвидами, світанками та заходами сонця. Дуже красиві також околиці міста. Улюблені місця - біля дамби на водосховищі чи Оболонська набережна. На Подолі обожнюю гуляти, зустрічатися з друзями. В мене про Київ тільки найтепліші, найкращі спогади, і навіть попри те, що Київ зараз є мало не головною ціллю ворога і постійно під обстрілами, я все одно в Києві найкраще себе почуваю, і хочу залишатися тут, в моєму місті".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки "1+1":

"Як я скучила за Києвом! Передавай столиці найщиріші вітання, Солю!".

"Дуже красива".

"Неймовірно красива у красивому Києві".

"Дуже хороша".

"Красуня. Соломія я вас обожнюю, ви супержінка".

"Вау, красуня".

"Найкраще місто у світі, найкрасивіші у світі люди".

"Неповторна красуня на тлі чудових краєвидів нашого улюбленого міста".

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