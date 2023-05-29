Популярний український радіоведучий та автор ютуб-шоу "Слава+" Слава Дьомін, який давно не спілкується зі своєю матір'ю-деспотом, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився милим фото та розповів, як приїхав до Києва та підкоряв столицю.

На новій фотографії Слава Дьомін зображений у гарній київській локації, він задумливо сидить на лавці, це десь на висоті з чудовим краєвидом на місто. Перед камерою він з'явився в оливкових штанях, чорній футболці та джинсовій сорочці, він із серйозним обличчям дивиться кудись у далечінь.

У підписі до публікації Слава Дьомін розповів: "В Києві я живу з березня 2005 року. Три місяці це місто випробовувало мене. Воно хотіло пересвідчитись, чи справді я хочу тут жити. А я справді цього хотів. А потім з Києвом у нас сталась взаємна любов. Вона триває досі. Тут народився мій син! І він вже киянин. Тут почалась кар'єра Слави Дьоміна. Підкорити Київ не так легко. Але якщо ти знаєш до нього підхід, то ти це обов'язково зробиш. За останні півтора роки Київ був поранений. Але не зломлений. І ніякі упирі його не зламають. Бо це місто каштанів любить свободу і волю".

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