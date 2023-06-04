Ольга Сумская показала кадры, немало разозлившие укринцев на фоне разразившегося скандала. Из-за того, что убежище во время тревоги было закрыто, умерли многие люди и ребенок в том числе.
«Охранник поликлиники в Деснянском районе Киева признал свою вину. Говорит, что не успел открыть дверь в здание. Не хватило времени. Как только он шел открывать дверь, раздался взрыв.
Руководитель поликлиники и его заместитель свою вину отрицают: говорят, именно укрытие было открыто, но вход в него расположен внутри поликлиники, которую не открыл именно охранник.
Охранника отправили в СИЗО на 2 месяца, а руководителя поликлиники под круглосуточный домашний арест.
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«Почему только после гибели людей стали проверять укрытие? И разве только этот охранник виновен в случившемся? Ужасная безответственность!!!Как можно было не проконтролировать состояние и наличие укрытий за более чем ГОД? Это прямой обязанность связь руководителей районов, директоров учреждений, поликлиник, школ и остальных» - возмутилась Сумская.
В сети также поддержали всеобщее негодование:
«Оставили бы бедного телохранителя уже в покое, человек и так в стрессе. Как всегда виноват маленький мужчина, все досточтимые белые и пушистые, а в назидание кого-то надо наказать;
В этом не охранник виноват, а то, что через год войны все бомбоубежища закрыты и никто не контролирует это должным образом! Нашли крайнего, больно смотреть!;
Взял на себя вину человек, который просто не откупится, а руководство обязано не только раздавать приказы, но и контролировать их выполнение».
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