Известная певица Злата Огневич, Ольга Сумская и другие артисты на эмоциях рассказали о тяжелой ночи в Киеве.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая активно поддерживает волонтеров и помогает сбором средств ВСУ, вместе с Ольгой Сумской и Машей Ефросининой с другими коллегами пожаловались на опасную и сложную жизнь в Киеве после ночного обстрела.

Сообщается, что лето в Украине началось с очередного обстрела. В ночь на 1 июня 2023 года российские оккупанты снова атаковали украинскую столицу.

Кличко отметил, что среди погибших двое детей в возрасте 5-6 и 12-13 лет. В общей сложности, в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали десять человек.

«Дети… В День защиты детей… Я желаю, чтоб каждая слеза каждого украинца за 15 месяцев превратилась в попадание в цель нашими ВСУ» - поделилась Ефросинина.

«Очень прошу, во время неспокойной ночи не выходите на балконы ради интереса! Берегите себя и родных!» - написала Огневич.

Ольга Сумская поддержала: «Люди бежали в укрытие, но его не открыли! Житель Деснянского района потерял жену, женщина погибла, она шла в убежище с ребенком. А оно было закрыто! Там погибли еще двое, среди них ребенок!» - пишет Сумская.

Также 29 мая ночью Россия в очередной раз осуществила масштабную артиллерийскую атаку на Киев. Тревога продлилась более четырех часов, а в три часа ночи были слышны взрывы в городе.

Последние новости Украины:

Напомним, "Нежность и сила в одном": "Холостячка" Огневич в новом образе заинтриговала необычным видео.

Как сообщала Politeka, "Мое лицо, когда…": Анатолий Анатолич попал в неприятную ситуацию и раскрыл подробности.

Также Politeka писала, что "Дарю вам": Позитив представил первый сольный трек, Никитюк, Монатик и Дорофеева отреагировали.