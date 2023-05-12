Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, старшая дочь которой Антонина Паперная во время войны осталась жить с мужем и детьми в Москве, поделилась в своем Instagram очаровательным фото с младшей дочерью Анной Борисюк.
На новой фотографии Ольга Сумская и ее дочь Аня, которая учится в театральном, запечатлена дома на кухне. По словам актрисы, такие вечера с дочерью возвращают ей силы и помогают держаться. На фотографии Ольга Сумская и ее дочь выглядят умиротворенными, похоже, между ними теплые доверительные отношения.
В подписи к публикации Ольга Сумская написала: "Что возвращает мне силы? Общение с дочкой, моей родной Анечкой… Всем спокойного, тихого вечера, дорогие наш".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото, которое показала Ольга Сумская:
"Красотка! Мамина радость – это ее детки".
"Очень похожа на вашу сестру Наталью".
"Боже, какая хорошенькая девочка".
"Пани Ольга, ваша дочь прекрасна, и вы также".
"Какая у вас хорошая дочь".
"На бабушку она похожа. Очень красивая девочка".
"Красотки! Аня на вас похожа! Невероятные".
"Какая выросла красотка".
"Все лучшее взял ребенок от папы и мамы. Счастливой судьбы".
"Украинские красавицы".
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