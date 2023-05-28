Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская эмоционально обратилась к украинцам после массированной атаки по Киеву.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская показала эффектное фото, на котором она позирует в необычной вышиванке и венке, и трогательно поздравила украинцев с Днем Киева.

Ко Дню Киева, в ночь на 28 мая, враг совершил самую массированную атаку "шахедами" за время войны. В воздушном пространстве Киева были уничтожены более 40 беспилотников рашистов. Тревога продолжалась более пяти часов, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах. Но город несокрушимый, и Ольга Сумская это отметила.

"Наш Киев!🌳С днем ​​рождения, столица наших сердец!❤️🙏🏻Такой родной, сильный и несгибаемый! Эта сила в нашей любви и вере! Сегодня враг пытался истощить и сломать, вместо этого появятся еще большая стойкость! В эту ночь мы пережили самую массированную атаку врага с начала войны! Каждую секунду перед глазами наши мальчики, наши ГЕРОИ, которые оградят нас от нелюдей. Поклоняемся воинам противовоздушной обороны!🙏🏻🙏🏻🙏🏻Наши родные!", - подчеркнула Ольга Сумская.

В комментариях украинцы поддержали Ольгу Сумскую и тоже присоединяются к поздравлениям.

Добавим, накануне, 27 мая, Ольга Сумская, ее муж Виталий Борисюк, Арам Арзуманян, Лев Сомов и другие известные украинские актеры отыграли в Октябрьском дворце в Киеве премьеру комедии "Врем чистую правду".

Последние новости Украины:

Напомним, Ольга Сумская рассказала, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.