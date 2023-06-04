Бывшая жена Владимира Остапчука после того, как попала в больницу, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Нотариус Кристина Горняк, бывшая супруга шоумена Владимира Остапчука, решила открыто поделиться своими проблемами, о которых она узнала от медицинских специалистов. Как оказалось, ситуация у экс-жены Остапчука очень серьезная.

В своих Instagram Stories блогерша рассказала свою историю. Кристина сообщила, что у нее обнаружены серьезные проблемы с функционированием почки.

Один врач рекомендует удаление органа, так как он уже не выполняет свои функции должным образом, в то время как другие врачи считают, что существует возможность сохранить ее и требуется немедленное лечение, хотя шансы на спасение невелики.

«В течение двух недель я переживаю состояние тревоги и эмоционального напряжения. Врачи в Украине разделились: одна группа рекомендует удалить почку, так как я уже длительное время живу с одной, в то время как другая группа утверждает, что стоит попытаться спасти орган, но шансов немного. Я очень беспокоюсь о своем будущем. Это действительно сложная ситуация», - поделилась Кристина Горняк.

Она призналась, что чувствует сильное давление на себя, однако она намерена бороться до конца, так как она хочет продолжать вести полноценную жизнь. По словам экс-жены Остапчука, это сильно потрясло ее, ведь она стремится к полноценной жизни, как и ранее.

По словам Горняк, она намерена сделать все, чтобы выздороветь, но требуется время, чтобы принять данную ситуацию.

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Также сообщалось, что Остапчук показал новорожденного сына.

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