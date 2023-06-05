Нотариус Кристина Горняк, бывшая супруга шоумена Владимира Остапчука, недавно публично рассказала о проблемах со здоровьем. Как оказалось, в своих Instagram Stories блогерша рассказала свою историю. Кристина сообщила, что у нее обнаружены серьезные проблемы с функционированием почки, велик шанс на то, что придется удалять орган.

«Сразу так и не скажешь, но теперь вы знаете, что внутри меня очень тревожное состояние, и мне очень страшно!

Но, я хочу жить по-прежнему – счастливой, улыбающейся, и здоровой! В моей жизни за 36 лет было много испытаний, и это одно из них тоже, и я знаю, что я пройду его сильной, достойной и в любом случае и завершение будет для меня благоприятным!» - поделилась Горняк.

Экс-жена Остапчука также поблагодарила всех, кто стал ее поддерживать и с пониманием отнесся к ее проблемам и страхам из-за болезни.

Один врач рекомендует удаление органа, так как он уже не выполняет свои функции должным образом, в то время как другие врачи считают, что существует возможность сохранить ее и требуется немедленное лечение, хотя шансы на спасение невелики.

«Одна группа рекомендует удалить почку, так как я уже длительное время живу с одной, в то время как другая группа утверждает, что стоит попытаться спасти орган, но шансов немного. Я очень беспокоюсь о своем будущем. Это действительно сложная ситуация», - поделилась Кристина Горняк.

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