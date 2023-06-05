Иногда Даниэль Салем делится кадрами, на которых запечатлены его побратимы и фронтовые будни, пишет Politeka.net.
В этот раз Даниэль Салем показал кадры, в каких условиях он и другие бойцы, которые борются с российскими оккупантами, отдыхают.
«Если что, вот я», - подписал кадр Салем, на котором он запечатлен спящим на деревянных паллетах на полу.
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На еще одном видео Даниэль Салем показал несколько секунд, снятых во время переправы.
«Плавки забыли», - пошутил Даниэль Салем.
Ранее стало известно, что Даниэль Салем получил несколько травм на передовой.
Так, из-за контузии Салем частично потерял слух. Позже Даниэль Салем попал на больничную койку из-за ранения спины – вражеская пуля попала в бронежилет.
Также Даниэль Салем рассказывал, как успел попрощаться с жизнью - во время выполнения одной из боевых задач, он отстал от своих побратимов и почти 27 часов провел один, лежа на спине в крошечном окопе.
Самое страшное для него, говорил Салем, это оказаться в плену.
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