Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна розмістила відео, в якому показала, як вона готується до зйомок, що їсть у перервах та як розважається з Ольгою Поляковою за кадром.

"А чого це я вам ніколи не показувала бекстейдж зйомок Дорослих Дівчат? Адже ми знімаємо їх, перебуваючи в тому самому стані, що й всі українці зараз - невиспані, втомлені та з нерозумінням де брати радість.. Але в нас є ви, хто пише, що проєкт - це віддушина! Та наша крутезна спрацьована команда, яка настільки професійно допомогає нам з Олею Поляковою зібратися! Тож вуаля - сьогодні записано два нові випуски!", — написала Маша Єфросиніна під відео.

На зйомках Єфросиніна та Полякова навіть дозволили собі випити трохи алкоголю.

Українці в коментарях підтримали Машу Єфросиніну та засипали їх із Олею Поляковою компліментами:

"Так цікаво заглядати за лаштунки. В кадрі здається, що все просто, а за кадром - робота величезної команди👏";

"Така крута атмосфера 😍 Дівчата красуні 🔥";

"Які дві сильні неймовірно круті жінки. І цей неймовірний вайб🔥";

"Ухтишка😍 може нарізочку таку на постійній основі після кожного випуску😉";

"Дякую! Завдяки вам і випускам "Дорослі дівчата" хочеться триматися і жити далі!❤️".

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.