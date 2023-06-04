Арсен Мірзоян, який до повномасштабного вторгнення спілкувався в побуті і українською, і російською мовою, в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, як змінилося його ставлення до цієї проблеми.

Співак родом із Запоріжжя зізнається, що досі з деякими друзями продовжує спілкуватися російською. Але Арсен Мірзоян спростував популярну тезу російськомовних про те, що на передовій бійці теж спілкуються російською мовою між собою.

"Ну, так буває, але це виключно між собою. І так само я хочу сказати, що якщо ви думаєте, що на передовій хлопці спілкуються між собою російською, це нічого ще не означає, тому що в будь-якому випадку такий боєць, повертаючись додому, почує, що його дитина розмовляє російською, він вже буде дуже незадоволений", — заявив Арсен Мірзоян.

Арсен Мірзоян також навів кілька ситуацій, у яких російська мова може бути небезпечною. Наприклад, у гарячих точках під час руху не видно, якого кольору в тебе скотч, тож, перегукуючись російською, можна нарватися на френдліфаєр.

"Тому це теж треба дуже обережно. Так само ці люди, які переховуються, цивільні, яких треба вивозити і евакуювати, — якщо їх хтось буде кликати російською, вони не вийдуть. Для них вже ця мова трошки небезпечна. Якщо вони розуміють, що за ними йдуть українські волонтери, то вони чітко розуміють, якою мовою до них будуть звертатись", — додав Арсен Мірзоян.

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