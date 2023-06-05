Жизнь этих украинских деток оборвалась в Николаевской области после полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

По словам Виталия Кима, на территории области навсегда оборвались жизни 19 невинных детей, пишет Politeka.net.

Ким также выразил уверенность, что каждый причастный за преступление ответит за свои деяния.

18 детей погибли в Николаевской области в результате травм от бесчеловечных обстрелов и коварных минирований войсками России, а сердечко одного ребенка не выдержало полученной психологической травмы после услышанных взрывов.

Так, трехлетний Ростислав Присяженко погиб после взрыва в городе Очаков Очаковской общины. Смерть наступила на следующий день в больнице, вследствие прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Сердце мальчика не выдержало психологической травмы после взрывов в Очакове.

Ростислав мечтал стать пожарным, защищать и спасать людей.

Трехлетняя Арина Бутым погибла в селе Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской общины. В результате взрыва снаряда возле дома девочка получила ранения несовместимые с жизнью. Жертвой ужасного взрыва также стала сестра Арины.

Девятилетняя София Шелига погибла вместе со всей семьей в селе Большое Артаково Березнеговатской общины. В 04:00 в результате обстрела один из снарядов попал в подвал дома, где пряталась семья.

А обстрел села Новопетровка Широковской общины оборвал жизнь сразу трех сестричек – Светланы Слободенюк, 16 лет, Ангелины Слободенюк, 12 лет и Виктории Слободенюк, 14 лет.

Комментируя страшные трагедии и фото уже никогда не повзрослеющих деток, украинцы делятся своим горем и выражают слова сочувствия семьям, потерявшим сыновей и дочерей.

Также пользователи соцсетей пишут, что на самом деле детей в Николаевской области погибло больше.

«Вместе с Вячеславом Гищаком погибла его подруга. Намного больше детей погибло в нашей области. Вечная память»,

«Мои соболезнования родным. У меня сына в Одессе 17.05.23 убило осколком сбитой проклятой решетской ракеты», «Боже, как горе родителям… Оборванные детские судьбы… Той нации извергов не место на этой земле»,

«Это нестерпимая боль, которую не передать словами! Соболезнования родителям и родным! Горюем вместе с вами! Вечная память невинно погибшим деткам!»,

«Очень жаль невинных детей. Царство небесное для них. Соболезнования родителям. Смерть противникам. Пусть горят в аду»,

«Бедные детки и родители... царство небесное ангелочкам».

Жертвами полномасштабного вторжения России в Украину стал, по меньшей мере, 481 ребенок, еще 971 получил ранения.

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