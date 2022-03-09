Русская диктатура бессмысленна и безумно отдана заветам Йозефа Геббельса. То есть с удовольствием применяет пропаганду, используя лояльные ей СМИ и преследуя неугодные издания.
Недавно российские власти достигли новой планки абсурда, обвинив Украину в том, что на ее территории расположено целых 15 лабораторий по разработке биологического оружия.
Доктор Комаровский ответил нелепым упрекам РФ, относительно биолабораторий и бактериологического оружия, в подготовке которого Россия обвинила Украину.
"Ребят, какое бактериологическое оружие в 21 веке? Какое? Ну напридумывали столько средств массового уничтожения. Потому бактериологическое оружие такая фигня", - отмечает Комаровский.
Врач добавил, что его постоянно спрашивают подписчики, принимал ли он участие в создании этого оружия, иследуя дифтерию и дизентирию.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В рядах ВКС РФ назревает бунт, пилоты отказываются бомбить Украину: "Судя по радиоперехватам..."
Зеленский четко высказался о переговорах с Путиным и вступлении в НАТО: "Я охладел..."
Потери врага на украинской земле неумолимо растут: новые данные Генштаба ВСУ
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
"Так я вам скажу по правде, что анализы на дифтерию и дизентирию делаются в любой больнице. То есть иметь с ними дело может, кто угодно... Хочу вам покаяться... Да я мечтал создать дизентирию, как биологическое оружие и чтобы ею заболел "великий Пу", и чтобы оно передавалось воздушно-капельным путем и он заболел, и усрался. Да хотел, но не сделал", - ответил Евгений Комаровский.
Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.
Как сообщала Politeka, Усик показал обстрелы российской армией Харькова.
Также Politeka писала, Акунин призвал солдат не выполнять приказ Путина.