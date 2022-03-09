Недавно российские власти достигли новой планки абсурда, обвинив Украину в том, что на ее территории расположено целых 15 лабораторий по разработке биологического оружия.

Русская диктатура бессмысленна и безумно отдана заветам Йозефа Геббельса. То есть с удовольствием применяет пропаганду, используя лояльные ей СМИ и преследуя неугодные издания.

Недавно российские власти достигли новой планки абсурда, обвинив Украину в том, что на ее территории расположено целых 15 лабораторий по разработке биологического оружия.

Доктор Комаровский ответил нелепым упрекам РФ, относительно биолабораторий и бактериологического оружия, в подготовке которого Россия обвинила Украину.

"Ребят, какое бактериологическое оружие в 21 веке? Какое? Ну напридумывали столько средств массового уничтожения. Потому бактериологическое оружие такая фигня", - отмечает Комаровский.

Врач добавил, что его постоянно спрашивают подписчики, принимал ли он участие в создании этого оружия, иследуя дифтерию и дизентирию.

"Так я вам скажу по правде, что анализы на дифтерию и дизентирию делаются в любой больнице. То есть иметь с ними дело может, кто угодно... Хочу вам покаяться... Да я мечтал создать дизентирию, как биологическое оружие и чтобы ею заболел "великий Пу", и чтобы оно передавалось воздушно-капельным путем и он заболел, и усрался. Да хотел, но не сделал", - ответил Евгений Комаровский.

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