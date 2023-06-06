Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один прилет пришелся на автомобильную парковку у аэропорта.

Второй – на одну из центральных улиц города, Рымарскую.

"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей», - сообщил Терехов.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

«О ситуации с перебитым аммиачным газогоном. ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска – все в пределах нормы. Поэтому ни Купянску, ни тем более Харькову нечего волноваться», - добавил Терехов.

Напомним, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью 6 июня 2023 года в период с 00.30 по 04.00 час оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

Большинство Х-101/Х-555 двигалось в направлении столицы.

Последние новости Украины:

Объявлена ​​масштабная эвакуация после подрыва Каховской ГЭС - названы населенные пункты.

Также сообщалось о последствиях подрыва Каховской ГЭС.

Напомним также, что россияне ударили по Киеву десятками ракет.