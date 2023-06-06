Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один прилет пришелся на автомобильную парковку у аэропорта.
Второй – на одну из центральных улиц города, Рымарскую.
"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей», - сообщил Терехов.
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К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
«О ситуации с перебитым аммиачным газогоном. ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска – все в пределах нормы. Поэтому ни Купянску, ни тем более Харькову нечего волноваться», - добавил Терехов.
Напомним, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью 6 июня 2023 года в период с 00.30 по 04.00 час оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство Х-101/Х-555 двигалось в направлении столицы.
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Также сообщалось о последствиях подрыва Каховской ГЭС.
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