Як повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін, через 5 годин вода дістане критичного рівня.

«Почалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації», - повідомив Прокудін.

Також голова обласної військової адміністрації Херсонщини звернувся до мешканців лівого берега області.

«Прошу зробити все можливе аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечні території!».

Додамо, президент України Володимир Зеленський ще у жовтні 2022-го року попереджав, що росіяни мінують Каховську ГЕС.

Про це він заявляв у зверненні до Європейської Ради.

"Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції", - сказав глава держави.

Президент пояснив, що Каховська ГЕС - це один з великих енергообʼєктів, дамба якої утримує обсяг близько 18 млн кубічних метрів води, і якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, сотні тисяч людей можуть постраждати.

Також президент підкреслював, що може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.

Зеленський наголошував, що цей російський теракт також може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища.

"За нашою інформацією, росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби", - підкреслював президент України.

Наразі підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабелів.

Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно: вимкнути всі електроприлади, взяти документи і речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

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