Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области.

«Случилось также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Пострадавшие отсутствуют», – рассказали в полиции.

Правоохранители отмечают - в случае обнаружения обломков ракет или дронов ни в коем случае нельзя трогать взрывоопасные предметы руками. В такой ситуации необходимо срочно сообщать в экстренные службы.

Добавим, ночью 6-го июня в период с 00.30 по 04.00 часов оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет", - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

Проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

«Уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства…», - сообщил Шмыгаль, призывая мир отреагировать, но не просто словами, а действиями.

В «Укргидроэнерго» заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Последние новости Украины:

Оккупанты атаковали Киев десятками ракет.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС – какие будут последствия.

В ПЦУ раскрыли, почему Каховскую ГЭС взорвали именно 6 июня в 6 часов утра.