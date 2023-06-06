В ПЦУ помітили зловісний збіг цифр у даті та часі підриву окупантами Каховської ГЕС.

Так, митрополит Білоцерківський, речник Православної церкви України Євстратій Зоря зазначив, що це сталося 6 червня о 6 годині ранку, пише Politeka.net.

«Думаєте вони випадково підірвали Каховську дамбу саме 6.06 о 6 годині? Антихристова сутність російської імперії зла так і пре з неї», - зазначив Євстратій Зоря.

Нагадаємо, росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті за тривогою для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро.

В Мережі вже ширяться кадри підтоплених населених пунктів. Згідно з офіційною інформацією, у критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися близько 16 тисяч людей.

Йде евакуація. В Укрзалізниці повідомили, що УЗ допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

«Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Свою заяву з приводу підриву Каховської ГЕС вже зробив президент України Володимир Зеленський.

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