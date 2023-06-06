В ночь на 6 июня 2023 года Каховская гидроэлектростанция стала объектом взрыва, причиненного российскими оккупантами. Украинские знаменитости были потрясены этой ужасной катастрофой и выразили свое негодование на страницах социальных сетей.
Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Леся Никитюк, Григорий Решетник, Тина Кароль, Андре Тан, Анна Саливанчук, Эктор Хименес-Браво, Маша Ефросинина и другие известные личности призвали к ответу за все военные преступления, совершенные агрессором.
Леся Никитюк, известная телеведущая, решила поделиться своими мыслями об этом происшествии в своем аккаунте в социальной сети. Она вспомнила время, когда несколько лет назад снимала одну из серий своей программы "ЛеМаршрутка" в Новой Каховке.
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В своем сообщении Никитюк написала: "И снова пожелаю всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, реликтовые растения и животные, которых хранили в Херсонских плавнях – все это не имеет значения для ру*ни. Все, что умеет россия, уничтожать, насиловать, убивать".
Маша Ефросинина и Анна Саливанчук выразили свое презрение к преступлениям, совершенным российскими оккупантами, и выступили за наказание за их деяния.
К ним присоединились коллеги, Тина Кароль указала контакты для экстренной помощи всем нуждающимся гражданам.
«Чтоб вы все горели в аду! Страна – навоз!» - резко высказалась Анна Саливанчук также.
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