Популярна українська співачка Аліна Паш, яка минулого року виграла Національний відбір на Євробачення, але через скандали не поїхала представляти Україну, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася магічними фото та розповіла про ритуали та обереги, які зрозумілі не всім людям.

Так, на нових фотографіях Аліна Паш знята у приємній напівтемряві, вона сидить на килимі і витончено позує фотографу. Перед камерою артистка з'явилася в незвичайному образі - на ній короткий чорний топік і такі ж вузькі лосини, при цьому з голови і практично повністю прикрита темною прозорою хусткою з незвичайною окантовкою.

У підписі до публікації Аліна Паш розповіла про свої ароматичні обряди та ритуали перед виступами. Щоправда, нещодавно перед концертом у Будапешті підняли справжню суєту через її обряд.

"Як колись почуєте, що залаштунками пахне ладаном - знайте, що то Я босорканю перед виступом. Перед концертом в Будапешті підняли справжню метушню, а все через мої обряди. Не мерегуйте, то Я налаштовуюсь на виступ! Палю ладан, шавлію, пало санто в гримерці - енергетично очищую простір, хай лишається мій дух, а все зайве йде з пахощами. І людям зазвичай любитьсі аромат! Ритуалів своїх дотримуюсь, а деякі з оберегів ношу на собі - берегівська вишивка на руці, то є давній символ захисту. Відчуваю всю силу й сакральність. А ще кристали - маю до них особливу любов, як і відчуваю всю силу природи в моменти контакту з моїм флюоритом. Мій щит від небажаного зовнішнього впливу", - розповіла Аліна Паш.

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