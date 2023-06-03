Відомий український журналіст та мандрівник Дмитро Комаров , який зняв документальний фільм "Рік" про війну та приурочив його до роковин вторгнення росії до України, знову заінтригував українців. Як виявилось, Дмитро Комаров вирішив зробити окрему серію випусків, які не увійшли до основного фільму, в яких показав інтерв'ю з першими особами держави.

Так, цього разу Дмитро Комаров показав анонс завершальної серії свого проекту, в якій він розповість, що відбувається в закулісі Офісі президента в Україні, що воює.

За словами журналіста, у цьому випуску українцям відкриється правда на деякі питання, але про що вже можна говорити майже через півтора року повномасштабної війни. Судячи з анонсу, головним героєм цього випуску став голова ВП Андрій Єрмак.

У підписі до публікації Дмитро Комаров розповів: "Вийде завершальна серія спецпроекту "Рік. За кадром". Це випуск про залаштунки роботи Офісу Президента України. Як він працює під час війни? Де зустрічають важливих гостей? Як планувалася оборона в перші дні повномасштабного вторгнення? Дуже багато цікавого нам покаже і розповість Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Як під час війни скоротити час на протокол, коли потрібно за 2 дні організувати те, що зазвичай готується 2 місяці? Що таке неформальна дипломатія? Як ми отримуємо зброю в усьому світі і вирішуємо надскладні питання? Все це дивіться у завершальному випуску "Рік. За кадром" на 1+1 Україна".

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