Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який працює у "Сніданку з 1+1" і їздить із благодійними виступами з Дзидзьо та Пономарьовим, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу Юрій Горбунов виклав кумедне відео, на якому показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег.

У ролику, знятому на перекритому кордоні України та Білорусі та який показав Юрій Горбунов, можна побачити величезний банер зі зверненням до білоруського народу та прикордонних. При цьому на тлі звучить ще й аудіо версія звернення, до чого білоруською мовою.

У підписі до публікації Юрій Горбунов написав: "Українські прикордонники дали можливість білоруським памєжнікам, прослухати відповідь на їх порівняння українського та білоруського борщу. В записі білоруською мовою мовиться, що нині білоруський борщ радше схожий на російські щі і кардинально відрізняється від українського. Білорусам також порадили змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А якщо у них раптом виникли складнощі з розумінням білоруської мови, замислитися і вчити її. Слава українським прикордонникам!".

Останні новини України:

Нагадаємо, День скорботи: Єфросиніна показала у цифрах, скільки дитячих життів забрала війна.

Як повідомляла Politeka, У них 17 років різниці у віці: дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала, які стосунки у її дочок.

Також Politeka писала, що "Серце розривається": Зарицька з KAZKA присвятила колискову дітям, які постраждали від війни.