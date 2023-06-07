В Минобороны Украины официально сообщили, что на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, пишет Politeka.net.
«За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров», - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, враг на Бахмутском направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции.
«В настоящее время враг стягивает свои резервы на это направление с глубины для защиты», - добавила Маляр.
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Также представительница Минобороны сообщила, что «вагнеровцы» остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды.
«Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в том числе, благодаря заранее подготовленным укреплениям.
Вся местность вокруг – это фактически укреп.район. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально», – подчеркнула Маляр.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал заявление о ситуации на Бахмутском направлении.
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Также сообщалось о срочном предупреждении, какую воду теперь ни в коем случае не следует пить.
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