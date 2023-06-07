Популярный украинский певец Артём Пивоваров и его команда все же смогли порадовать фанатов несмотря на проделки россиян.

Российские пропагандисты дважды сорвали концерт украинского певца Артема Пивоварова, запустив ложные обвинения в его адрес, связанные с ультраправой идеологией. Пивоваров старался сделать все возможное, чтобы концерт все же состоялся в швейцарском городе Цюрих, но в итоге событие пришлось перенести на осень.

Певец обещает сделать все необходимое, чтобы провести концерт, и продолжает бороться за свою правду.

После отказа местных властей и полиции разрешить проведение концерта на новой площадке, Пивоваров решил не покидать Швейцарию и порадовать своих поклонников. В итоге, хоть и импровизированно, но мини-концерт все же состоялся прямо на улице у озера, где музыкант собрал своих фанатов.

Артем Пивоваров выступил перед собравшимися и благодарил их за поддержку. Он обратился к ним, рассказав о ситуации в Украине и о том, как его называют нацистом.

«Надеюсь, вы понимаете ситуацию в нашей стране! Мы имеем благотворительную миссию во имя Украины! Есть разница между украинскими воинами и нацистами! Они защищают нашу страну! А не захватывают чужую! Но мы продолжаем бороться за свою свободу всеми возможными способами», — подчеркнул артист.

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