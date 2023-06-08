Среди погибших – маленький мальчик, которому было всего 4 года.

О подробностях новой трагедии сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет Politeka.net.

Ужасное событие произошло в Донецкой области, в городе Украинск.

По данным следствия, 7 июня около 19:45, жилые кварталы Украинска подверглись, вероятно, артиллерийским обстрелам.

«В результате атаки погибла целая семья – дедушка, его сын и 4-летний внук», – сообщили в прокуратуре.

Еще две девочки и двое мальчиков, в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения. Кроме того, на месте происшествия оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине.

Но жертв может оказаться еще большее – окончательное количество погибших еще устанавливается.

Тем временем стало известно, что россияне вывели в Черное море ракетоноситель.

"Сейчас 8 "калибров" готовы к применению. Корабельная группировка врага состоит из 13 единиц в Черном море и 2 единиц в Азовском. Это связано с разоблачением надводной обстановки и сбором разведданных. Враг также активно использует разведывательные беспилотники", - сообщила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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