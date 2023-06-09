Украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" показала, как подобрала наряд, но нарвалась на критику.

Слава Каминская из "НеАнгелов" показала, как решила примерить наряд, поделившись впечатлениями. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Помню , как когда-то мы обсуждали стиль европейцев . На тот момент, мне казалось, что они одеваются, как попало, а на самом деле, одеваются они, как удобно. Мне, например, удобно гулять в ночнушке за 10€ Вай нот?", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов" в публикации.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии Славе Каминской из "НеАнгелов":

"На фоне событий в стране, такой пост. Полная неадекватность",

"Отличная ночнушка на такой красотке".

Стоит отметить, что из-за огромного количества хейта звезда решила стереть комментарии и закрыть их. Слава Каминская - успешная украинская певица, которая стала успешной в группе "НеАнгелы", но после 15 лет работы коллектив распался. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артистка с детьми выехала в Нидерланды, где находится и сейчас. Звезда отмечала, что она долго и усердно работала, поэтому имеет право находится там.

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