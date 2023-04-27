Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, чатсо радует свою аудиторию яркими и шутливыми публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с маленькой дочерью Лаурой, на которых можно заметить, что маленькая модница уже экспериментирует с внешностью.
Как видно на некоторых фото Слава запечатлена с дочкой, видимо, на отдыхе. Судя по геолокации, они побывали на одном из Канарских островов Тенерифе. На снимках можно заметить, что дочь звезды Лаура в своем юном возрасте уже экспериментирует с внешностью – у девочки уже есть маникюр, а волосы выкрашены в огненно-рыжий цвет. Как ранее призналась Слава, она не запрещает дочери менять свои образы.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Вы супер-мама, которая за дочь, ее желания и развитие!".
"Мамино солнышко".
"Ариэль".
"Очень милая девочка".
"Ей очень подходит".
"Красотка Ариэль".
"Красотка".
"Ваш ребенок как из сказки".
"Дочка супер, не слушайте никого".
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