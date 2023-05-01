Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, часто радует свою аудиторию яркими и шутливыми публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с маленькой дочерью Лаурой и сыном Леонардом, с которыми пришла любоваться тюльпанами.

Как известно, Нидерланды славятся своим цветением тюльпанов, туда весной едут миллионы туристов полюбоваться невероятной красотой. Похоже, живя в этой стране сейчас, Слава решила показать детям эту красоту, и они все вместе отправились смотреть на тюльпаны и нарциссы. На снимках певица показала и себя с детьми и развновидности цветов, которые они там увидели.

В подписи к публикации Каминская написала: "Такого количества и разнообразия тюльпанов, нарциссов я никогда не видела". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Слава, вы прекрасны как эти цветы! Я вас обожаю".

"Хорошие фото".

"Там очень красиво".

"Котики любимые".

"Хорошее пальто".

"Красота!".

"Какая красота. Дети и цветы".

"Великолепный парк, была здесь также".

"Невероятная красота".

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