Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, часто радует свою аудиторию яркими и шутливыми публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Слава Каминская выложила неожиданные кадры с Александрой Зарицкой из группы KAZKA, которую встретила в Нидерландах.

Как видно на фото, Слава Каминская и Александра Зарицкая весело провели время. На снимках они запечатлены в интересной локации с креслами-мешами, на которые буквально разлеглись. Перед камерой Слава Каминская появилась в стильном прогулочном наряде – на ней широкие, джинсовые, укороченные штаны и белая толстовка с ярким рисунком, поверх которой накинула яркий зеленый пиджак. Волосы артистки небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж.

У Александры Зарицкой более скромный и не такой броский наряд – на ней черная кофточка, кофейная юбка и темные колготки на ногах, а обувь она сняла. Волосы певицы распущены, а на лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Слава Каминская написала: "Но все это только танцы… @kazka.band ❤️ Очень рада была видеть, особенно сейчас". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

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