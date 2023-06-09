В ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами Х-101/Х-55.

Целью атаки стали военные объекты и объекты критической инфраструктуры, сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Уточняется, что пуски «шахедов» осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Украинским защитникам удалось уничтожить 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов «Shahed-136/131», «Ланцет» и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Supercam».

«Также около 20.00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами «Калибр» по одному из гражданских объектов в Черкасской области», - добавили в Воздушных Силах.

Тем временем стало известно, что в результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилмассив частного сектора на Житомирщине.

Как сообщил городской голова Звягеля Николай Боровец, по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены. К сожалению, один человек погиб, также есть раненые.

Также сообщалось о последствиях ракетного удара по Черкасской области.

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