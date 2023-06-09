Как сообщает Politeka.net, ночью, в одном из городов в результате падения обломков сбитой ракеты, по предварительной информации, разрушены четыре дома, повреждено 30.
На данный момент известно об одном погибшем и еще трех травмированных.
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Напомним, в ночь на 9 июня в период с 22.00 по 04.00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.
Уничтожить удалось четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.
Также сообщалось, что обломки сбитой ракеты упали на жилищный сектор в городе Звягель.
Кроме того, появились новые кадры с места ракетной атаки на Черкасскую область.
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