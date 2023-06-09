Метою атаки стали військові об’єкти і об’єкти критичної інфраструктури, повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Уточнюється, що пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.
Українським захисникам вдалося знищити 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».
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«Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині», - додали в Повітряних Силах.
Тим часом стало відомо, що внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора на Житомирщині.
Як повідомив міський голова Звягеля Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені.
Також повідомлялось про наслідки ракетного удару по Черкащині.
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Також повідомлялось, що окупанти наступають на чотирьох напрямках і гинуть за "сакральне" місто.