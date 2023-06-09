Названо количество погибших после подрыва ГЭС, но, к сожалению, эта цифра не окончательная.

Ликвидация подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС продолжается, пишет Politeka.net.

По состоянию на 9 июня 12.00, по данным МВД, в Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

«Эвакуировано 2412 человек. Погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11», - сообщили в министерстве.

Без вести пропавшими числятся 13 человек.

В Николаевской области подтоплено 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек.

К сожалению, есть один погибший.

Добавим, ранее было известно о трех погибших в результате наводнения, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС.

Сообщалось, что жертвы – жители Олешек, который затоплен на 90%.

Впоследствии появилась информация об уже девяти погибших в Олешках.

Подчеркнем, что подрыв Каховской ГЭС – это глобальная катастрофа. Последствия которой будут ощущаться на протяжении многих лет.

Добавим, ранее появилась информация, кто действительно подорвал Каховскую ГЭС.

Последние новости Украины:

Последствия подрыва Каховской ГЭС может оказаться еще более страшными.

Также сообщалось, что российский город затопило – в Сети заговорили о мести природы.

Кроме того, стало известно, что новая страшная опасность грозит украинцам после подрыва ГЭС.