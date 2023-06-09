Ликвидация подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС продолжается, пишет Politeka.net.
По состоянию на 9 июня 12.00, по данным МВД, в Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.
«Эвакуировано 2412 человек. Погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11», - сообщили в министерстве.
Без вести пропавшими числятся 13 человек.
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В Николаевской области подтоплено 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек.
К сожалению, есть один погибший.
Добавим, ранее было известно о трех погибших в результате наводнения, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС.
Сообщалось, что жертвы – жители Олешек, который затоплен на 90%.
Впоследствии появилась информация об уже девяти погибших в Олешках.
Подчеркнем, что подрыв Каховской ГЭС – это глобальная катастрофа. Последствия которой будут ощущаться на протяжении многих лет.
Добавим, ранее появилась информация, кто действительно подорвал Каховскую ГЭС.
Последние новости Украины:
Последствия подрыва Каховской ГЭС может оказаться еще более страшными.
Также сообщалось, что российский город затопило – в Сети заговорили о мести природы.
Кроме того, стало известно, что новая страшная опасность грозит украинцам после подрыва ГЭС.