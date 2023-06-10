Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, поделился кадрами с затопленного города.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, опубликовал трогательное видео, снятое в Херсоне. Несмотря на все проблемы, люди не сдаются и идут вперед.

В этом видео, которое вызвало волну эмоций у украинцев, Даниэль Салем и другие военные помогают эвакуировать людей.

Комментарии пользователей в социальных сетях свидетельствуют о том, что они не могут смотреть на эти кадры без слез, и они восхищены несгибаемым духом украинского народа.

«Несокрушимая Великая Нация» - пишет Салем.

В сети поддерживают:

«Как я счастлива, что эти люди из нашей земли!!!! Какое то счастье иметь такую нацию!!! Спасибо неустанно; 😢 Боже помоги нашим людям выдержать все..... Берегите себя; Боже сказать что болит... это ничего не сказать.

Спасибо Вам!; 👏 лучшая нация; Украинцы наши прекрасные и лучшие; Низкий Вам поклон ребята! Вы делаете такое дело, спасибо Вам от всего сердца. Я горжусь, что я Украинка!».

Также ранее Даниэль Салем показал кадры, в каких условиях он и другие бойцы, которые борются с российскими оккупантами, отдыхают.

«Если что, вот я», - подписал кадр Салем, на котором он запечатлен спящим на деревянных паллетах на полу.

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