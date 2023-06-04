Арсен Мирзоян, который до полномасштабного вторжения общался в быту и на украинском, и на русском языке, в интервью Славе Демину рассказал, как изменилось его отношение к этой проблеме.

Певец родом из Запорожья признается, что до сих пор с некоторыми друзьями продолжает общаться на русском. Но Арсен Мирзоян опроверг популярный тезис русскоязычных о том, что на передовой бойцы тоже общаются на русском языке между собой.

"Ну, так бывает, но это исключительно между собой. И так же я хочу сказать, что если вы думаете, что на передовой парни общаются между собой на русском, это ничего еще не значит, потому что в любом случае такой боец, возвращаясь домой, услышит, что его ребенок говорит по-русски, он уже будет очень недоволен", - заявил Арсен Мирзоян.

Арсен Мирзоян также привел несколько ситуаций, в которых русский язык может быть опасен. Например, в горячих точках во время движения не видно, какого цвета у тебя скотч, поэтому, перекликаясь на русском, можно нарваться на френдлифаер.

"Поэтому это тоже надо очень осторожно. Так же скрывающиеся люди, гражданские, которых надо вывозить и эвакуировать, — если их кто-то будет звать на русском, они не выйдут. Для них уже этот язык немного опасен. Если они понимают, что за ними идут украинские волонтеры, то они четко понимают, на каком языке к ним будут обращаться", — добавил Арсен Мирзоян.

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