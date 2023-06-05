В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина разместила видео, в котором показала, как она готовится к съемкам, что ест в перерывах и как развлекается с Ольгой Поляковой за кадром.

"А чего это я вам никогда не показывала бэкстейдж съемок Взрослых Девочек? Ведь мы снимаем их, находясь в том же состоянии, что и все украинцы сейчас - невыспавшиеся, уставшие и с непониманием где брать радость. Но у нас есть вы, кто пишет, что проект - это отдушина! И наша крутая сработавшаяся команда, которая настолько профессионально помогает нам с Олей Поляковой собраться! Так что вуаля - сегодня записано два новых выпуска!", - написала Маша Ефросинина под видео.

На съемках Ефросинина и Полякова даже позволили себе выпить немного алкоголя.

Украинцы в комментариях поддержали Машу Ефросинину и засыпали их с Олей Поляковой комплиментами:

"Так интересно заглядывать за кулисы. В кадре кажется, что все просто, а за кадром - работа огромной команды 👏";

"Такая крутая атмосфера 😍 Девочки красотки 🔥";

"Какие две сильные невероятно крутые женщины. И этот невероятный вайб🔥";

"Ухтышка 😍 может нарезочку такую ​​на постоянной основе после каждого выпуска 😉";

"Спасибо! Благодаря вам и выпускам "Взрослые девочек" хочется держаться и жить дальше!❤️".

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.