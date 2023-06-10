Самая богатая певица Украины Камалия показала, как проводит время с детьми, поделившись кадрами.

Самая богатая певица Украины Камалия показала, как проводит время с детьми. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На фото звезда позировала на велосипеде, как и двойняшки Мирабелла и Арабелла.

"Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала самая богатая певица Украины Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии самой богатой певице Украине Камалии:

"Мечты должны сбываться, так и будет!!!",

"Мирного неба Украина. Камалия, Вам семейного счастья и благополучия!".

Стоит отметить, что самая богатая певица Украины Камалия - известная украинская артистка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения организовала фонд помощи, который помогает беженцам. Не забывает самая богатая певица Украины Камалия и об Инстаграм, где делится всем интересным. А недавно показала, что подготовила для дочерей.

"Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе. Так же мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне", - написала звезда.

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